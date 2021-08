Emily VanCamp e Josh Bowman di Revenge sono diventati genitori

“Benvenuta nel mondo nostra dolce piccola Iris . I nostri cuori sono pieni” ha scritto Emily VanCamp in un post su Instagram, mostrando una foto della manina della neonata. L'attrice di The Resident, 35 anni, ha anche condiviso una foto che mostra il pancione e un'altra mentre dà un bacio a suo marito Josh Bowman, 33 anni. Tanti amici e fan dei due hanno inondato la sezione commenti del post per congratularsi del lieto evento.

Emily VanCamp e Josh Bowman, la storia

approfondimento

VanCamp e Bowman si sono incontrati sul set della serie tv Revenge nel 2011 nella quale interpretavano Emily Thorne/Amanda Clarke e Daniel Greyson. Il dramma della ABC si è concluso nel 2015 dopo quattro stagioni. I due attori si sono sposati alle Bahamas nel dicembre 2018, dopo un anno di fidanzamento. “Eravamo immersi nella natura durante un'escursione. Quindi sì, è stato fantastico, bellissimo" ha rivelato Emily in una rara intervista personale.

Emily VanCamp, da Revenge alla Marvel

“Mi lascio sedurre dal personaggio; se il ruolo che mi propongono mi stimola di solito accetto” aveva raccontato alcuni anni fa Emily VanCamp a Best Movie. “Finora l’instinto mi ha permesso sempre di fare ottime scelte. Cerco sempre di buttami in esperienze nuove e se sbaglio, pazienza, almeno ci ho provato. La protagonista di Revenge mi ha attratta immediatamente perché molto diversa dai ruoli che mi offrono di solito. Cosa si può desiderare di più se non interpretare una creatura angelica con un oscuro alter ego cospiratore? Emily è decisamente schizofrenica. Finalmente ho potuto tirare fuori il mio lato oscuro e oggi mi cimento tutti i giorni con un personaggio follemente divertente”. Tra i suoi tanti lavori, Emily ha anche interpretato Sharon Carter, nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier e prima ancora in Captain America: Civil War. “Adoro interpretare Sharon. Quando ricevi una chiamata dalla Marvel è sempre molto eccitante. Con la serie abbiamo avuto modo di approfondire meglio il personaggio, cosa che non si riesce a fare in un lungometraggio. Credo che questo sia un concetto interessante”.