Natale 2024, l'attesa è speciale coi calendari dell'Avvento Cheerz

Dal calendario per scandire l'attesa per le feste, al Fotolibro con una raccolta degli scatti più belli dell'anno che si sta per concludere. L'azienda leader per la stampa fotografica ha tante novità per chi è alla ricerca di un regalo unico da fare e da farsi.

Non è mai troppo presto per iniziare a pensare al Natale



Per gli amanti del Natale è già tempo di prepararsi alle feste più emozionanti dell'anno pensando ai regali da fare e da farsi.

Cheers ha reso disponibili per il pubblico le proposte per il Natale 2024 che includono i richiestissimi calendari dell'Avvento, strumenti magici che scandiscono l'attesa per le festività davvero unici perché realizzati con i propri ricordi fotografici più preziosi.

Calendari dell'Avvento: 4 da personalizzare La magia del Natale incontra la tenerezza dei propri ricordi più gioiosi grazie a Cheerz che per questa stagione ha pensato a una ampia scelta di calendari dell'Avvento per chi vuole regalarsi un mezzo speciale per il conto alla rovescia per il 25 dicembre.

Con quattro varianti da personalizzare il calendario dell'Avvento Cheerz si trasforma in un oggetto da conservare ed esporre tutto l'anno, da condividere con familiari e amici.

Il Calendario Poster, illustrato coi motivi tradizionali e coloratissimi del Natale, offrirà un ricordo per ogni casella, una foto selezionata tra le proprie preferite.

Il Calendario Vintage, invece, dal formato accattivante, include un portafoto da riempire col proprio scatto del cuore e da appendere sull'albero.

Il Calendario dell'Avvento Cioccolato, infine, è disponibile in due golosissime varianti: Kinder e Ferrero, dedicato a chi vuole riempire ogni giorno con una coccola dolce.

La collezione Natale: regali per tutti Con Cheerz le feste diventano ancora più indimenticabili, un'occasione per rivivere ricordi importanti e crearne di nuovi.

L'azienda leader in Europa nella stampa fotografica da smartphone, offre anche per questo Natale l'opportunità di scegliere tra tanti prodotti regalo quello che più è adatto ai propri cari.

Nella collezione per il Natale 2024, disponibile sul sito e sull'app Cheerz dal 7 novembre, c'è il Fotolibro, bestseller del marchio, che può contenere fino a 864 foto, ma anche il cofanetto Big Fat Box, che può contenere fino a 250 stampe fotografiche, versione large della Cheerz Box da 50 stampe fotografiche, disponibile con uno speciale design festivo.

Per gli amanti dei regali in stile vintage, il set da 9 calamite da personalizzare con foto e testi. Poi il calendario in doppia pagina formato A4 e la Pochette dei Ricordi, con 10 stampe fronte retro a cui aggiungere anche un messaggio personale.

A sorpresa, infine, lo speciale biglietto di auguri che include un QR Code integrato che rimanda a un video con gli auguri per le feste. Da inviare a chi è lontano, magari.

