Beyoncé come Pamela Anderson in un video-appello al voto

Spettacolo

Usa 2024, quali star si schierano con Trump e quali con Kamala Harris

Per la Cnn quello di adesso è 'il più grande momento politico di Hollywood dai tempi di Obama': attori e cantanti si sono mobilitati in questi mesi per il voto del 5 novembre. Molti di loro si sono schierati dalla parte dell'attuale vicepresidente, ma non manca chi va controcorrente e supporta apertamente il tycoon

È il giorno delle elezioni presidenziali statunitensi: il Paese è chiamato a votare oggi, martedì 5 novembre. La tornata elettorale è tra le più sentite a Hollywood, in quello che la Cnn ha definito già la scorsa estate “il più grande momento politico” per lo star system a stelle e strisce dai tempi di Obama. Moltissimi i supporter di Kamala Harris, da Taylor Swift a Beyoncé, ma non manca anche chi ha appoggiato pubblicamente Donald Trump

CHI APPOGGIA KAMALA HARRIS: TAYLOR SWIFT - Per mesi si è atteso l’endorsement di Taylor Swift, poi arrivato nella notte del dibattito fra Harris e Trump (10 settembre). Su Instagram la popstar ha attaccato il tycoon e il suo vice Vance, trafitto con l'ironia di una foto della cantante col suo gatto e la firma "Childless Cat Lady", una gattara senza figli. "Voterò per Kamala Harris - ha scritto Swift - perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga"