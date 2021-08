Scarlett Johansson ha partorito: è nato Cosmo

Scarlett Johansson mamma bis

Scarlett Johansson incinta: figlio in arrivo con il marito Colin Jost

Jost ha poi scherzato scrivendo di contattare la co-star del Saturday Night Live Michael Che per saperne di più su Cosmo, che per lui è il primo figlio. Per Scarlett Johansson si tratta del secondogenito: l'attrice è anche mamma di Rose Dorothy, di 6 anni, avuta dall'ex marito Romain Dauriac. Scarlett è stata precedentemente sposata anche con il collega Ryan Reynolds. La star 36enne e l'autore del Saturday Night Live si sono sposati con una cerimonia intima nell'ottobre 2020 dopo circa tre anni di relazione. Della gravidanza si sapeva da tempo, grazie ad alcune indiscrezioni pubblicate da Page Six. “Lei e Colin sono elettrizzati – aveva rivelato un insider - Scarlett è incinta ma l’ha tenuto nascosto, ha mantenuto un profilo molto basso”. Una notizia che non aveva stupito, visto che poco prima Scarlett non si era presentata ad alcuni eventi legati al suo ultimo film, Black Widow. Era apparsa solamente, via Zoom, ospite del Tonight Show, inquadrata solo dalla vita in su.