Scarlett Johansson sta lavorando ad un brand di bellezza tutto suo

Il debutto nel 2022

Tower of Terror, il nuovo film con Scarlett Johansson

Nuovi orizzonti per Scarlett Johansson, la diva sarà nelle prossime settimane in sala con il film della Marvel “Black Widow” ed impegnata nel giro di interviste che accompagnano la notizia del lancio della sua linea di prodotti beauty, un successo assicurato per la talentuosa attrice hollywoodiana. Scarlett Johansson ha dichiarato di voler realizzare qualcosa di autentico, specie con l'avvicinarsi degli "anta". L'attrice, classe 1984, si è da sempre presa cura del suo aspetto, occupandosi della sua pelle perfetta fin dall'adolescenza. Il marchio, di cui ancora non si conosce il nome, è realizzato con la compagnia indipendente The Najafi Companies e sarà guidato dalla Johansson insieme a Kate Foster, ex dirigente di Juicy Couture; Foster sarà co-fondatore e CEO del nuovo brand di cui non si conoscono ancora i dettagli (non è chiaro se comprenderà prodotti dedicati al trucco o alla skincare o entrambi). L'attrice però ha svelato la filosofia del marchio nascente: si tratterà di prodotti di bellezza alla portata di tutti, realizzati secondo il principio che la bellezza può essere raggiunta in maniera semplice. Prodotti naturali e di facile utilizzo, pensati per le esigenze della donna contemporanea.