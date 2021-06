Tower of Terror, il nuovo film con Scarlett Johansson

Secondo quanto riportato in esclusiva da Collider, la pellicola vedrà l’attrice coinvolta anche nel ruolo di produttrice

Nelle scorse ore Collider ha annunciato in esclusiva il coinvolgimento di Scarlett Johansson ( FOTO ) nella nuova pellicola targata Walt Disney.

In attesa di vederla sul grande schermo con Black Widow , la cui distribuzione è andata incontro a uno slittamento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), l’attrice statunitense è ora pronta per un nuovo impegno cinematografico.

Tower of Terror, i dettagli della pellicola

È il 1997 quando Steve Guttenberg e Kirsten Dunst recitano all’interno del film Fantasmi da prima pagina, basato su una delle attrazioni più celebri dei grandi parchi tematici Walt Disney.

The Twilight Zone Tower of Terror, questo il suo nome completo, ispirerà una nuova pellicola che vedrà come protagonista Scarlett Johansson, classe 1984.