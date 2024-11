Gigi D'Alessio, la possibile scaletta dei concerti a Bari

Dopo i concerti sold out della scorsa estate, ha preso il via da Roma - il 12 novembre scorso - il tour Gigi Palasport, che porterà il cantautore nei palazzetti di tutta Italia. Il 22 e il 24 novembre, Gigi d'Alessio farà tappa al PalaFlorio di Bari, laddove è prevista una terza data per il 9 dicembre.

Gigi d'Alessio in tour

Gigi d'Alessio, sul palco del PalaFlorio di Bari, sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Dopo Bari, il tour di Gigi d'Alessio toccherà le seguenti tappe:

2 dicembre, Nelson Mandela Forum, Firenze

6 dicembre, Kioene Arena, Padova

7 dicembre, Inalpi Arena, Torino

9 dicembre, Palaflorio, Bari (nuova data)

11 dicembre, Unipol Forum, Milano

13 dicembre, Unipol Arena, Bologna

15 e 16 dicembre, Palasele, Eboli

21 dicembre, Gigi for XMas, Unipol Forum, Milano

Inoltre sono già state annunciate le date per la primavera, col ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 2 e 3 giugno 2025 e con SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS, evento di solidarietà e musica in programma per il 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. L'obiettivo? Raccogliere fondi per costruire un ospedale pediatrico che possa aiutare i bambini siciliani a curarsi laddove sono nati.