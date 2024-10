Musica

Gigi D'Alessio in concerto a Napoli in piazza Plebiscito, gli ospiti

Per il terzo anno consecutivo, Gigi d'Alessio torna su Rai 1 con il suo concerto-evento. Giovedì 13 giugno va in Onda su Rai lo show 'Gigi Uno Come Te - L'Emozione Continua', speciale televisivo con le prime due date del cantautore in Piazza del Plebiscito a Napoli

Gigi, uno come te. L'emozione continua va in onda su Rai 1 giovedì 13 giugno. Lo show concentra il meglio dei primi due concerti che Gigi d'Alessio ha tenuto a Napoli, in Piazza del Plebiscito, con decine di ospiti. Tra loro Annalisa, reduce da un tour d'enorme successo. Con lei, il cantante partenopeo ha intonato Annarè e un remix delle loro Mon Amour

Campano come lui, e suo grande amico, Clementino è tra gli ospiti visti nei primi concerti di Gigi d'Alessio in Piazza del Plebescito. I due hanno cantato Non mollare mai (con Gue Pequeno e Geolier) e Como suena el corazon, mentre il solo Clementino ha portato sul palco la sua Cos cos cos