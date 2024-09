Gigi D'Alessio in concerto a Palermo il 20 giugno 2025

Dopo il Maradona Gigi D'Alessio conquista un altro stadio e annuncia Sicily for life - Gigi & friends, il 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera di Palermo, per una magica notte di musica e un importante appuntamento di solidarietà.Il nuovo imperdibile live, che vede impegnata in prima linea la Fondazione Tommaso Dragotto, sarà

un grande concerto il cui ricavato, al netto delle spese di produzione, sarà devoluto a iniziative specifiche destinate a migliorare l'accesso alle cure per i bambini della regione: "Sono felice di poter contribuire, con l'intervento della Fondazione Tommaso Dragotto, al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini siciliani", dichiara Tommaso Dragotto, presidente dell'omonima Fondazione e continua: "Ho voluto questo concerto evento come iniziativa concreta di speranza per i più piccoli e per le cure a loro dedicate, perché sono loro il nostro futuro".