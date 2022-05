9-1-1 e The Resident sono state rinnovate per una sesta stagione

Fox e 20th Television hanno chiuso l’accordo per la stagione 2022-2023 delle due serie tv Condividi

Maggio è un mese carico di aspettative per gli appassionati di serie tv e non solo: la primavera, infatti, porta con sé gli Upfront, cioè le presentazioni dei palinsesti dei canali statunitensi importanti alla stampa e ai grandi inserzionisti. La Fox, quest’anno, si è trovata a dover fare i conti con lo strapotere acquisito dai colossi dello streaming e ha scelto di non presentare un palinsesto classico, ma di concentrarsi su di una sorta di portfolio di show da offrire. In particolare, i rinnovi di serie tv molto amate, come 9-1-1 e The Resident, sono arrivati all’ultimo minuto.

Le parole di Charlie Collier, Ceo di Fox Entertainment approfondimento The Resident, Emily VanCamp lascia la serie tv: ecco perché Come ha riportato nelle scorse settimane Deadline, le trattative per il rinnovo della sesta stagione di The Resident e 9-1-1 sono state al centro di numerosi dibattiti. Non è stata fatta alcuna menzione particolare nel video pre registrato che ha aperto gli Upfront della Fox. I problemi principali, poi evidentemente risolti, sono stati causati da una questione tecnica ed economica. Le due serie, infatti, sono prodotte da 20th Television, a cui non è più collegata la rete Fox, dopo l’acquisizione della Disney. Alla fine, però, la Fox Entertainment è riuscita nell’intento di inserire nella propria programmazione sia 9-1-1 sia The Resident. Inoltre, è stato rinnovato anche lo spinoff 9-1-1-: Lone Star. Non è stato possibile, invece, rinnovare Pivoting, nonostante avesse fatto numeri discreti su Hulu. A questo proposito, il Ceo della Fox, Charlie Collier, ha spiegato che “la società è forse l’unica ad avere la pubblicità come snodo centrale”, per marcare la differenza con le note piattaforme di streaming a pagamento.

Di cosa parlano le due serie tv approfondimento Dottori su grande e piccolo schermo, medici più famosi in film e serie 9-1-1 e The Resident sono tra le serie più apprezzate della Fox e vanno in onda il lunedì e il martedì. In particolare, 9-1-1 segue le vicende di agenti di polizia, vigili del fuoco e paramedici di Los Angeles. Nel cast sono presenti, tra gli altri, attori del calibro di Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Ryan Guzman, Aisha Hinds, Jennifer Love Hewitt e Kenneth Choi. The Resident, invece, è un medical drama ambientato nell’ospedale fittizio Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta. La serie tv tratta le storie di medici e infermieri che si trovano ad affrontare ogni giorno nuovi casi. Nel cast troviamo Matt Czuchry, Manish Dayal, Malcolm-Jamal Warner, Bruce Greenwood, Jane Leeves e Jessica Lucas.