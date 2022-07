Kevin Costner e non solo: le star da un milione a episodio. FOTO

Una recente indagine ha rivelato la lista dei nomi degli attori più pagati per le loro apparizioni in tv. A guidare l'elenco dei Paperoni del piccolo schermo, l'attore Kevin Costner che ha recentemente rinegoziato il suo accordo per la serie Yellowstone per cui guadagna un milione e trecentomila dollari a puntata. Il premio Oscar è in buona compagnia: stesso stipendio per Mahershala Ali, seguono gli altri tra cui Will Ferrell, Michael Keaton ed Helen Mirren