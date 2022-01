The Plot, la nuova serie Disney con Mahershala Ali

Mahershala Ali ha in serbo svariati progetti molto interessanti. Il grande pubblico non vede l’ora di vederlo nei panni di Blade. I suoi fan avranno anche modo di vederlo in The Plot, mini-serie ordinata da Onyx Collective, studio di Disney, che andrà ad adattare l’omonimo romanzo di Jean Hanff Korelitz .

Un’autrice ben nota agli amanti delle serie TV. HBO ha infatti adattato, con enorme successo, il suo romanzo You Should Have Known, poi tradotto in The Undoing nella serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. The Plot è un progetto nel quale Mahershala Ali crede particolarmente. Il suo nome risulta infatti anche nell’elenco dei produttori esecutivi, insieme con Mimi Valdes, Amatus Karim Ali e Abby Ajayi, che sarà anche showrunner.

The Plot, cosa sappiamo

The Plot sarà prodotta da Endevour Content, studio che ha lavorato a Nine Perfect Stranger. Negli Stati Uniti lo show andrà in onda su Hulu, mentre nel resto del mondo, Italia compresa, il titolo troverà spazio nel catalogo di Disney+. L’app è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Quello che il pubblico si ritroverà davanti è un inseguimento tra gatto e topo. Un racconto avvincente che vede un autore in grande difficoltà. Il suo nome è Jake ed è pronto a sfruttare ogni chance per riuscire a risollevare la propria carriera ormai in stallo.

Di colpo gli si presenta un’opportunità unica. Jake insegna scrittura creativa per pagare le bollette e si ritrova a realizzare che l’idea avuta da uno dei suoi studenti è molto valida. Commette un furto letterario, rubandogli l’idea e realizzando un romanzo di successo. Una scelta che gli cambia la vita. Un segreto che però non resta tale molto a lungo. Qualcuno conosce la verità e lo sta minacciando. La serie mostrerà fino a che punto Jake sarà disposto a spingersi pur di difendere se stesso e la vita che a fatica si è costruito.

Ecco le parole di Mimi Valdes in merito a The Plot: “Hollywood non sta dando via libera abbastanza a progetti con personaggi neri multidimensionali. Racconti che si concentrino sulla nostra umanità. La rarità di tali ordini non passa inosservata”.