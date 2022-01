Stranger Things 4, su Reddit spunta una teoria sulla data d’uscita

Analizzando i teaser, i fan della serie hanno trovato un numero di telefono. E quando lo hanno composto hanno sentito dall'altra parte la canzone "Happy birthday". Che si tratti di un indizio? Condividi

I fan delle serie tv, si sa, sanno essere estremamente meticolosi quando si tratta di raccogliere informazioni e trarre deduzioni su ciò che amano di più. Così, su Reddit, un gruppo di amanti di Stranger Things ha fatto una curiosa scoperta che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) dare qualche indicazione in più sulla data precisa d’uscita della quarta attesissima stagione della serie Netflix visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

LA RICOSTRUZIONE DEI FAN leggi anche Stranger Things 4, ecco quando arriverà e i titoli degli episodi Tutto parte dai vari trailer rilasciati da Netflix, e non poteva che essere così, in cui compare il numero di telefono 805-45-PIZZA. Ecco, a quanto pare, componendo questo numero da suolo americano, si riceve una risposta automatica che canta “Happy birthday”. Ora, ciò che si sa per certo è che il rilascio della quarta stagione di Stranger Things è previsto per la prossima estate. E proprio in estate fu rilasciata la prima stagione della serie creata dai fratelli Duffer: il 15 luglio. Ecco, quella data sarebbe il compleanno di Stranger Things, e allora, facendo due più due, potrebbe essere anche la data d’esordio della quarta stagione. A far tornare ancora di più i conti il fatto che il 15 luglio, quest’anno, cade di venerdì, giorno della settimana in cui normalmente Netflix rilascia i suoi episodi.

STRANGER THINGS 4, COSA CI ASPETTA leggi anche Stranger Things 4, tutti gli easter egg del teaser trailer Nel teaser rilasciato da Netflix, che potete vedere in alto su questa pagina, vediamo come Eleven (Millie Bobby Brown) si sia trasferita in California con i Byers. Joyce (Winona Ryder) ha fatto i bagagli portando con sé i figli Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton). Con loro anche Eleven (o Undici, nella versione italiana), nel tentativo di allontanarsi dagli orrori di Hawkins. Ma la California può essere dannatamente dura per una ragazza adolescente e infatti così è per Eleven.

ELEVEN IN CALIFORNIA leggi anche Stranger Things 4, pubblicato un nuovo trailer Il video mostra la giovane protagonista intenta a scrivere una lettera a Mike (Finn Wolfhard). El racconta di essersi ambientata, di trovarsi bene, di aver fatto amicizie, ma le immagini che accompagnano la sua voce (e la sua penna) svelano la bugia bianca che la ragazza sta raccontando, probabilmente per non far preoccupare il fidanzatino lontano. Fortuna che sta per arrivare lo Spring Break e che presto i due si riabbracceranno. Forse.

MISTERO E AVVENTURE leggi anche Natalia Dyer: "Stranger Things 4 sarà dark e grandiosa come non mai" Sì, perché in realtà succedono, come sempre, un sacco di cose. Joyce riceve una bambola russa che verosimilmente ha parecchio a che fare col destino di Hopper (David Harbour). E la loro casa viene invasa da agenti governativi con intenzioni che non sembrano essere troppo pacifiche. Nella clip si vede anche il ritorno di un altro personaggio particolarmente amato, il complottista Murray (Brett Gelman), e facciamo la conoscenza con un nuovo membro del cast, Eduardo Franco, che interpreta Argyle, portapizze amico di Jonathan.