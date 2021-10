Stranger Things 4, David Harbour: “Non ci sarà un finale come Lost”

L'attore interprete di Jim Hopper ha parlato al New York Comic Con del lavoro degli autori sulla prossima stagione dello show dove ogni elemento della trama - assicura - sarà chiarito Condividi:

Il finale di “Stranger Things” è un argomento dibattuto almeno quanto la data della messa in onda delle prossime puntate che avverrà nel 2022. Ad animare la discussione nei mesi che restano prima dello streaming della quarta stagione, che sarà disponibile su Netflix e visibile anche Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ci ha pensato David Harbour, l'attore interprete del personaggio di Jim Hopper che, ospite del New York Comic Con, ha discusso alcuni sviluppi della trama.



Nel finale arriveranno tutte le risposte approfondimento Stranger Things 4, David Harbour parla del nuovo Hopper Il lavoro sul set di “Stranger Things” è motivo di orgoglio da parte di David Harbour che al Comic Con di New York è tornato sulla stagione quattro della serie confermando che il suo personaggio ha la storyline migliore. Harbour è tornato sulla lavorazione dello show di cui sono stati mostrati i teaser disponibili anticipando che ne arriverà uno nuovo, inedito. La conversazione si è poi spostata sulla trama e sui misteri della nuova stagione. L'attore, su questo punto, è stato specifico: tutte le storie giungeranno ad un finale coerente, ogni cosa avrà la sua spiegazione. È da escludere, secondo Harbour la possibilità che “Stranger Things” termini lasciando delle questioni aperte, senza risposta, come è successo nel celebre “Lost”, passato alla storia anche per il suo finale pieno di punti irrisolti che ancora oggi fanno discutere gli appassionati.

I fan non saranno delusi da questo finale, come è successo per la serie di J.J.Abrams, assicura l'attore che, nel corso della chiacchierata, anticipa anche qualcosa in più su quel che accade a Jim Hopper.