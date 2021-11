Stranger Things 4, ecco quando arriverà e i titoli degli episodi

Dopo il nuovo teaser "Benvenuti in California", Netflix ha pubblicato anche una data d'uscita. Piuttosto vaga, per la verità: estate 2022, quando saranno passati tre anni dalla terza stagione. Una lunga attesa per i fan Condividi

L’attesa non è finita ma ora almeno ha una data di scadenza quasi certa. Anche se ancora si resta sul vago, sappiamo finalmente in che periodo dell’anno arriverà la quarta stagione di Stranger Things, la popolare serie tv targata Netflix visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Estate 2022, non sarà una data precisissima ma tanto basta a placare almeno un po’ l’ansia dei fan.

L'annuncio via social vedi anche Stranger Things Day, nuovo teaser della quarta stagione. VIDEO L’annuncio è arrivato sugli account social di Netflix il 6 novembre, in occasione dello Stranger Things Day, giorno che ormai per tradizione è dedicato alla serie tv dal momento che è quello in cui è ambientato il primo episodio e in cui avviene la scomparsa di Will Byers (anno domini 1983).

STRANGER THINGS, DOVE ERAVAMO RIMASTI leggi anche Stranger Things 4: nel nuovo teaser primo indizio sulla data d'uscita Al termine della terza stagione avevamo lasciato i nostri alle prese col tentativo di distruggere il laboratorio sovietico sotto il nuovo Mall di Hawkins. Hopper è stato fatto prigioniero dai russi, Joyce ha preso i figlio e Eleven e li ha portati via dall’Indiana, per provare a cominciare una nuova vita. Ed è da qui che partirà la quarta stagione, con una Eleven che nell’ultimo teaser abbiamo visto alle prese con le difficoltà di ambientamento (e una certa dose di bullismo scolastico) in California, smaniosa di arrivare allo Spring Break per poter riabbracciare Mike.

NUOVE AVVENTURE PER I PROTAGONISTI vedi anche Stranger Things 4, pubblicato un nuovo trailer Sappiamo già che nemmeno questa volta la vita dei protagonisti sarà semplice, tra intromissioni di agenti governativi, inseguimenti, esplosioni, misteri da risolvere, case possedute da fantasmi. Sempre in occasione dello Stranger Things Day, Netflix ha rivelato i titoli degli episodi della quarta stagione. Potete leggerli qui sotto.