Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 9

Genny, sconfitto da Ciro, cerca di recuperare Pietro per fuggire con lui e Azzurra. Nunzia, però, vuole la sua testa, e Ciro non ha intenzione di rinunciare alla sua voglia di vendetta. L'ultimo episodio diretto da Marco Cupellini, il penultimo della saga di Gomorra, raccontato e commentato Condividi

Gomorra – Stagione finale, episodio 9: la trama Dopo l’attacco alle piazze di spaccio gestite da Genny, Ciro torna alla base accolto dall’esultanza dei suoi uomini, che gli elencano i successi del blitz. Ciro ricorda la morte di Ronni, ucciso da ‘O Maestrale, e quella di Enzo, poi invita tutti a festeggiare anche per loro. Il bilancio dell’attacco, racconta il notiziario all’autoradio di Genny, è di 7 morti e 12 feriti.

Genny prepara la fuga vedi anche Gomorra - Stagione finale, puntata 7 e 8 riassunte in 25 foto Genny si reca al porto, dove pronto per lui c’è un motoscafo di lusso. Da qui chiama ‘O Munaciello per sapere come sta il figlio di Ruggieri e per chiedergli di contattare il magistrato in modo da mettergli fretta. ‘O Munaciello esegue l’ordine e in una telefonata a Ruggieri gli intima di sbrigarsi a rispettare la sua parte di patto. Anche Ciro si trova a dover gestire le tensioni con l’alleata Nunzia, stanca della guerra e di aspettare dopo aver fatto tanti sacrifici e aver acconsentito a tutte le richieste di Ciro: vuole la testa di Genny, Ciro punta più in alto e sostiene sia meglio aspettare, quindi comunica a Nunzia che Genny ha un piano di fuga e lei rilancia dicendogli di scoprire dove si trovi Pietro, in modo da poter controllare le mosse del padre.

Ruggieri alla ricerca di Pietro leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 8 Ruggieri si reca al Tribunale dei Minori per parlare con la collega che ha tolto la custodia di Pietro ai genitori, dicendole che Carmelo Lodiacono ha ritrattato le accuse e che Azzurra è disposta a testimoniare solo se le sarà ridato il bambino. Una richiesta a cui la giudice si oppone. Ruggieri, però, dice di voler fare delle domande al bambino, ricevendo da lei un rifiuto e chiedendole dunque di essere lei stessa a incontrare Pietro. Così decide di attenderla all’uscita dal tribunale e seguirla. Genny incontra Canzuncella davanti a una piazza che si sta svuotando: i capipiazza si sono arresi dopo l’attacco di Ciro, Genny ha perso anche l’ultimo residuo di fiducia di cui poteva godere a Napoli Nord. Genny ne parla con Azzurra, appare ormai sconfitto, lei gli dice di pensare solo a riportare a casa Pietro per poi fuggire tutti e tre insieme.

'O Munaciello pronto a tradire Genny leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 7 ‘O Munaciello convoca ‘O Maestrale per dirgli del piano di fuga di Genny. E gli rivela di averlo pedinato e aver scoperto che non ha ucciso Donna Luciana. Si offre di mantenere il segreto se lui accetterà di uccidere Genny quando quest’ultimo andrà a prendere il figlio. ‘O Maestrale ne parla con la moglie, che non si fida di ‘O Munaciello ma decide di sostenere comunque il marito, chiedendogli di agire con cautela. ‘O Maestrale si reca dunque dai talebani e chiede di poter parlare con Ciro, al quale offre aiuto per colpire Genny. Ciro accetta la proposta ma avvisa ‘O Maestrale: non può permettersi più di sbagliare e come garanzia sulle sue buone intenzioni decide di tenere sotto custodia Donna Luciana. ‘O Maestrale porta Ciro da ‘O Munaciello, tenendo una trappola a quest’ultimo. Ciro chiede a ‘O Munaciello di chiamare Ruggieri per avere informazioni sul luogo in cui si trova Pietro. Il magistrato risponde che lo ha scoperto. Quindi Ciro uccide ‘O Maestrale con un colpo di pistola in testa.

La scelta di Azzurra leggi anche Gomorra 5, puntata 5 e 6 riassunte in 30 foto ‘O Munaciello dice ad Azzurra che ci sono problemi col figlio di Ruggieri e le chiede aiuto per provare a calmarlo. Azzurra sale in auto con lui. Bell’e buono entra nell’appartamento dove è stata portata Luciana ma non la trova lì. La moglie di ‘O Maestrale tenta la fuga ma l’uomo di Ciro la raggiunge e le spara due colpi: col primo ne ferma la corsa, col secondo, in mezzo alla fronte, le toglie la vita. Quando Azzurra arriva a destinazione, vede davanti a sé Ciro che le dice di avere Pietro e le chiede di consegnargli Gennaro. Azzurra e ‘O Munaciello tornano a casa da Genny, trovandolo visibilmente contrariato per il fatto che Azzurra sia uscita di casa senza il suo permesso. Azzurra gli dice che Ruggieri ha scoperto dove si trova Pietro e gli dice che il giorno dopo si recheranno a prenderlo. Azzurra si ritira nella sua stanza, a piangere.

GOMORRA – STAGIONE FINALE, EPISODIO 9: LA RECENSIONE leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell'episodio 6 A dominare il penultimo episodio di Gomorra – Stagione finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE), l’ultimo diretto da Claudio Cupellini, è il buio. Una fotografia scura che racconta molto più di un’ambientazione notturna. Il buio che vediamo sullo schermo non è solo quello del cielo sopra Napoli, è quello dentro i protagonisti della saga che sta volgendo al termine. Un buio fatto di inquietudini, sensi di colpa, dolore, violenza.

Ciro verso la vittoria leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell'episodio 5 Quando manca un solo episodio alla fine, gli equilibri sembrano ormai stabiliti. Il colpo inferto da Ciro a Genny ha portato alla chiusura delle piazze di spaccio, convincendo il boss di Secondigliano che è il caso di recuperare il figlio Pietro e scappare via. È una decisione, quella di Genny, che segna la distanza tra lui e il padre, tra lui ei valori di una certa Camorra: per lui viene prima la famiglia, poi il suo nome e il potere.

Due morti pesanti leggi anche Gomorra - Stagione finale, terza e quarta puntata riassunte in 30 foto L’episodio segna anche i primi regolamenti di conti con due uscite di scena pesanti. ‘O Maestrale e Donna Luciana se ne vanno in rapida successione, quasi contemporaneamente, ma distanti uno dall’altra, come condannati a non poter nemmeno morire insieme dopo essere stati separati anche negli ultimi giorni di vita. ‘O Maestrale, convinto ad abbandonare Genny, viene ucciso da Ciro, l’uomo a cui aveva offerto la testa del suo capo. Donna Luciana muore invece in un estremo tentativo di fuga, in un’ultima disperata ricerca di libertà.

'O Munaciello non muore mai leggi anche Gomorra 5, trama e recensione dell’episodio 3 Chi sopravvive, invece, è ‘O Munaciello, il più opportunista dei personaggi di questa Stagione finale, che continua a muoversi in equilibrio, con circospezione, saltando da una fazione all’altra. Dopo aver tradito i Levante, fa altrettanto con Genny e Azzurra. Ed è proprio quest’ultima a diventare pedina chiave nella guerra, suo malgrado, portata con l’inganno al cospetto di Ciro, costretta da lui alla scelta più ovvia e al tempo stesso dolorosa che potesse esistere: tra il marito e il figlio, Azzurra non ha dubbi, scegliendo di essere madre prima che moglie.