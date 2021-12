Tutta colpa di Freud, il cast della serie tv con Claudio Bisio. FOTO

Cosa succede quando uno psicanalista va in terapia? La risposta è affidata a Paolo Genovese, regista e autore dell'apprezzato film commedia “Tutta colpa di Freud” di cui questa serie del 2021 è uno spin-off. Francesco, qui interpretato da Claudio Bisio, è il professionista in questione. L'uomo va in terapia per non perdersi tra le vicende delle sue tre figlie adulte, i suoi attacchi di panico e le pene d'amore dei suoi pazienti. Ecco il cast della serie tv