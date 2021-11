Cops 2, il cast: la parola a Claudio Bisio e Pietro Sermonti

Mentre si avvicina il doppio appuntamento in prima assoluta con il sequel della produzione Sky Original, due “veterani” della saga cominciano a rivelare qualche nuovo dettaglio sull’avventura in due parti diretta da Luca Miniero

E così, gli sbirri più improbabili di tutto lo Stivale stanno per tornare. Cops 2 andrà in onda in prima visione assoluta su Sky Cinema Uno, con il doppio appuntamento di lunedì 6 e 13 dicembre (i due episodi saranno visibili anche in streaming su NOW e On Demand).



Ancora una volta, al timone di questa produzione Sky Original ci sarà Luca Miniero, che già aveva centrato il bersaglio con il primo Cops. Sempre dal cast arrivano le altre riconferme, a cominciare dal commissario Cinardi alias Claudio Bisio, ancora una volta affiancato dai suoi fidati poliziotti, fra i quali Francesco Mandelli, Giulia Bevilacqua e Pietro Sermonti.

Cops - Una banda di poliziotti: tutte le news sulla saga