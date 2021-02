Tutta colpa di Freud, il trailer della serie TV con Claudio Bisio

Sta per arrivare l'adattamento per il piccolo schermo del film di Paolo Genovese, che vede Claudio Bisio come protagonista al posto di Marco Giallini

Il successo in sala ha spinto la piattaforma di streaming a puntare sulla sceneggiatura per realizzarne una serie TV, sfruttando un cast totalmente differente. Nessuna sostanziale modifica alla trama di fondo, anche se, ovviamente, la storia verrà ampliata con ulteriori sottotrame, considerando il nuovo format proposto e il maggior minutaggio a disposizione.

Il 26 febbraio 2021 è il giorno scelto per l’esordio su Amazon Prime Video di “ Tutta colpa di Freud ”. Un titolo di certo non nuovo, essendo lo stesso della pellicola del 2014 diretta da Paolo Genovese. Un film particolarmente apprezzato, che vantava un cast eccezionale, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Claudia Gerini, Vinicio Marchioni, Alessandro Gassmann, Giulia Bevilacqua ed Edoardo Leo.

Tutta colpa di Freud, trama e cast

Una serie TV comedy che promette di tenere incollati ai display gli spettatori italiani e non solo. Le pellicole di Paolo Genovese vengono infatti apprezzate particolarmente all’estero. È il caso, per esempio, di “Perfetti sconosciuti”, al centro di numerosi adattamenti in giro per il mondo.

Tutto ruota intorno a Francesco e alla sua famiglia. Lui è uno psicoanalista cinquantenne che ha cresciuto, in pratica da solo, tre figlie. È molto legato a loro e ne conosce perfettamente i differenti caratteri. La vita insieme non è stata delle più semplici, dal momento che tante personalità così forti sotto lo stesso tetto rischiavano di far esplodere il fragile equilibrio interno.

É dunque sollevato dal fatto che tutte loro abbiano lasciato il nido, anche perché le tre si portano dietro una sequela di guai in amore di non poco conto. Un dolore improvviso, però, gli fa credere d’aver avuto un infarto. Finisce così al pronto soccorso, con al fianco proprio Sara, Marta ed Emma. Le sue ragazze sono lì per lui e, in breve, fanno ritorno a casa. Con loro però si presentano anche degli attacchi di panico.

Francesco si ritrova a dover assistere agli sviluppi delle vite sentimentali delle tre donne. Sara, a un passo dal matrimonio, ha tradito lo storico fidanzato con Niki, il che rende sempre più difficile celare la propria omosessualità, che fa fatica ad accettare. Emma è un’influencer in erba. Ha rinunciato a un anno di studi nel Regno Unito dopo aver incontrato il titolare di un’agenzia di ben 50 anni. Marta è un’assistente universitaria impegnata in una relazione clandestina quinquennale col suo preside di facoltà. Sbattuta fuori di casa (affittata da lui) dalla moglie dell’uomo.

Ecco il cast della serie: