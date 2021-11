Storia di una famiglia perbene, il cast della serie tv. FOTO

Storia di una famiglia perbene è una miniserie composta da 4 episodi, diretta da Stefano Reali e prodotta da RTI in collaborazione con Apulia Film Commission e 11 Marzo Film. La serie inizia nella seconda metà degli anni ‘80 quando Michele, figlio del contrabbandiere e trafficante Don Nicola Straziota, decide di non seguire le orme del padre e scappa dalla famiglia. È seguito da Maria, soprannominata Malacarne per il suo temperamento vivace ed insolente, che è innamorata di lui. Vediamo personaggi e attori del cast