1/8 ©HBO

Barry è un ex marine che lavora come sicario a basso costo. Si reca a Los Angeles per uccidere un aspirante attore ma finisce per essere accolto nella comunità di un gruppo di attori che hanno come coach Gene Cousineau (Henry Winkler). Barry desidera iniziare una nuova vita come attore, ma il suo passato criminale non gli permette di andarsene.

Barry, la serie tv con Bill Hader su Sky dal 12 aprile