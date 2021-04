L’attore, diventato celebre per la sua mitica interpretazione di Fonzie nel telefilm cult 'Happy Days', è ora su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW, ogni lunedì in seconda serata, dopo 'The Nevers') nella divertente dark comedy 'Barry'. Ecco tutta la sua vita e la sua carriera, raccontate di scatto in scatto in questa fotostoria