Laura Donnelly, già apprezzata in 'Britannia' e 'Outlander', è la protagonista indiscussa di 'The Nevers', la nuova serie tv targata HBO creata da Joss Whedon, in arrivo su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW) da lunedì 12 aprile alle 03.00 di notte in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera), e in versione doppiata dal 19 aprile in prima serata, alle 21.15