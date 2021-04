The Nevers, di cosa parla la nuova serie tv di HBO in arrivo su Sky

Il 12 aprile, per la gioia dei fan di vecchia data di Buffy the Vampire Slayer, Angel, Dollhouse e Firefly, su Sky e NOW, in contemporanea con la messa in onda statunitense, debutterà The Nevers, la nuova serie tv di HBO creata da Joss Whedon, un viaggio in una Londra vittoriana a dir poco particolare, in cui si muovono esseri umani con strani poteri soprannaturali. Ma per "i Toccati," chiamati anche "gli Afflitti," la vita non è per niente facile: la società, infatti, li considera malati, diversi, e non vuole saperne di accettarli. Andiamo a scoprire qualcosa di più.

Fortunatamente, la combattiva vedova Amalia True (Laura Donnelly, già apprezzata in Outlander e Britannia) - anche lei toccata da una nuova abilità - e la brillante e giovane inventrice Penance Adair (Ann skelly) decidono di aiutare le loro nuove sorelle e i loro nuovi fratelli, dando asilo in un posto sicuro a questi nuovi "orfani." Per salvarli, però, dovranno scontrarsi contro nemici che non esiteranno a usare la forza bruta pur di annientarli.

Agosto del 1896. La Londra Vittoriana è profondamente scossa a causa di un evento soprannaturale improvviso e inspiegabile che dona ad alcune persone, prevalentemente donne, delle abilità decisamente particolari e decisamente sovraumane, alcune sorprendenti, altre disturbanti. Non che faccia molta differenza: tutti i touched (i Toccati) si ritrovano da un giorno all'altro a fare parte di una classe inferiore, ed essendo in serio pericolo - la società li considera anormali, addirittura pericolosi, e non li accetta - sono costretti a vivere nascosti e a lottare ogni giorno per la propria sopravvivenza.

the nevers, cosa significa il titolo?

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

E' molto semplice: gli Afflitti, i Toccati, sono dei "nevers," cioè degli esseri che non dovrebbero esistere, dei "mai" per l'appunto, come spiegato da Joss Whedon in persona già nell'ormai lontano 2018, al San Diego Comic-Con, quando il progetto venne presentato: "In realtà nella serie non sono mai chiamati Nevers. È una frase che ha lo scopo di evocare una sorta di reazione alla loro stranezza, a ciò che è considerato innaturale. L'idea che non dovresti mai essere così, non avresti mai dovuto esistere. [...* E quell'idea, che alcune persone non appartengano all'ordine naturale, per me è affascinante. Non la condivido, ma secondo me è una di quelle cose in cui prendi qualcosa di negativo e lo indossi come un distintivo d'onore. Certe cose che non potrebbero mai accadere stanno accadendo. E le persone a cui stanno accadendo si stanno prendendo il loro posto nel mondo."

The Nevers, dove e quando vedere la serie tv

L’appuntamento è per la notte fra l'11 e il 12 aprile, quando il primo episodio andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su NOW in versione originale con sottotitoli, dalle 03:00; poi in prima serata, lunedì 12 aprile, alle 21.15, sempre su Sky Atlantic (e sempre in streaming su NOW). Dalla settimana successiva, cioè dal 19 aprile, partirà invece la messa in onda in italiano.