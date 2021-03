The Nevers, la nuova serie HBO su Sky dal 12 aprile: il TRAILER

Il 12 aprile su Sky e NOW, in contemporanea con la messa in onda statunitense, debutterà 'The Nevers', la nuova serie di HBO creata da Joss Whedon, un viaggio in una Londra vittoriana a dir poco particolare

In contemporanea assoluta con la messa in onda americana, debutterà il 12 aprile su Sky e NOW THE NEVERS, come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato. La serie sarà un period drama a tema sci-fi con protagoniste un gruppo di donne di epoca vittoriana con abilità straordinarie e sovrumane, alle prese con nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo. L’appuntamento è per la notte fra l’11 e il 12 aprile, quando il primo episodio andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile su NOW, in versione originale con sottotitoli, dalle 03:00; poi in prima serata, lunedì 12 aprile, alle 21.15, sempre su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Dalla settimana successiva, dal 19 aprile, partirà invece la messa in onda in italiano.