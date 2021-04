11/22 © History

A causa della carcassa di una balena che Kjetill, ormai impazzito, non vuole condividere col resto del gruppo, Ubbe, Torvi, Othere e gli altri sono costretti a fuggire prima di essere trucidati. I naufraghi si ritrovano così in mare per giorni, poi i giorni diventano settimane. Se non li ucciderà la sete, li ucciderà la fame. Intanto la piccola Asa cade in acqua durante una tempesta e sparisce per sempre...