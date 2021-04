Vikings 6B, la recensione della parte finale della serie tv

Dal 7 aprile arrivano su Sky Atlantic gli episodi conclusivi della serie tv (anche on demand e in streaming su NOW), ma da giovedì 1 aprile su on demand saranno disponibili TUTTE le stagioni complete, e Sky Atlantic +1 trasmetterà una mega maratona di tutta la serie fino a giovedì 8: ecco la recensione della seconda metà dell’ultima stagione di Vikings. ** ATTENZIONE: SPOILER ** Condividi:

Vikings 6b: la resa dei conti per i figli di Ragnar Che sia davvero giunto il momento del Ragnarok, la battaglia finale che nella mitologia norrena contrapporrà l’ordine al caos, per portare alla distruzione (e rinascita) del mondo? Forse no, almeno non per il momento. Ma i figli di Ragnar Lothbrok – almeno quelli ancora in vita – si trovano senza dubbio di fronte a un crocevia.

Con la seconda metà della sesta stagione di Vikings, i cui ultimi episodi andranno in onda su Sky Atlantic a partire dal 7 aprile (e saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW), si conclude infatti la serie tv di culto che nel corso degli ultimi anni ha portato su schermo le gesta dei grandi eroi vichinghi (pur con qualche licenza poetica, come spieghiamo in questo articolo). Ma c'è di più: da giovedì 1 aprile saranno disponibili on demand tutti (tutti!) gli episodi, e Sky Atlantic +1 diventerà un pop-up channel dedicato allo show creato da Michael Hirst fino a giovedì 8, con tutte (tutte!) le stagioni complete.

I nuovi episodi di Vikings ricominciano immediatamente dopo questi avvenimenti, riportandoci subito nel vivo dell’azione. Chi volesse trovare un resoconto completo di quanto avvenuto finora nella serie tv, con anche un breve riassunto degli ultimissimi episodi della sesta stagione, può trovare tutto qui. Di seguito, invece, la recensione della stagione 6B di Vikings.

Chi infine preferisse seguire man mano la vicenda su Sky Atlantic e volesse evitare anticipazioni non richieste, faccia attenzione, perché seguono SPOILER.

Ubbe e Floki, di nuovo insieme

Si parte subito con un colpo di scena non indifferente: Bjorn, per quanto in fin di vita, è tutt’altro che morto. Ed è disposto a far ricorso anche all’ultimissimo briciolo di energia che ha in corpo pur di uscire di scena da vero vichingo. In questo senso Vikings 6B si apre in maniera magistrale, consegnandoci un’altra grande uscita di scena, degna di quella riservata solo pochi episodi prima a un altro dei personaggi portanti della serie tv, la leggendaria shield maiden Lagertha.

Ivar va incontro al suo destino consapevole di essere condannato alla sconfitta, ma non per questo si tira indietro. Ma mai come in questi ultimi episodi il più temibile dei figli di Ragnar ci appare come umano. E non solo grazie al suo “percorso di redenzione” nelle terre dei Rus’, dove riesce a portare alla vittoria il suo pupillo Igor ai danni del folle Oleg.

Ad accorgersi che Ivar è cambiato è anche suo fratello Hvitserk, che gli comunica questa impressione a parole. Il legame di amore e odio fra i due si fa più stretto man mano che si avvicina la fine. E quando per Ivar arriva il momento di raggiungere il Valhalla, è proprio Hvitserk a decretare che il nome del Senza Ossa sarà ricordato per sempre.

In quanto a Hvitserk, il più tormentato dei fratelli trova finalmente la pace. Prima riceve una compassionevole visita della dea norrena della giovinezza, Idun. Poi, morto il fratello e respinti i vichinghi dall’Inghilterra, si concede un nuovo inizio come uomo di chiesa alla corte dello stesso Alfred, scegliendo come nome di battesimo Athelstan.

Gli archi narrativi dei principali protagonisti di Vikings rimasti in Scandinavia e dintorni, re Harald compreso, trovano un loro dignitoso compimento: da questo punto di vista, il finale della serie tv non tradisce le aspettative. Al cospetto delle vicende di Bjorn, Ivar e compari, gli intrighi di corte a Kattegat, che vedono prima Gunnhild e Ingrid, poi Ingrid ed Erik impegnati a contendersi il trono, appaiono invece in un certo senso come dei semplici riempitivi, ma forse sono solo indicativi dell'inevitabile declino a cui andrà incontro da lì in avanti la civiltà norrena, dopo l'apice raggiunto con Ragnar ei suoi discendenti.