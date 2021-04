Beverly Hills 90210, l'attrice Jennie Garth festeggia 49 anni. FOTO

Il 3 aprile 2021 Jennie Garth spegne 49 candeline. Il grande pubblico conosce l'attrice per il suo storico ruolo in Beverly Hills 90210, in cui interpretava la popolare Kelly Taylor, rivale in amore di Brenda. Un ruolo che ha ripreso nel 2008 per lo spin off di Beverly Hills 90210, dal titolo 90210. Nel 2018 ha vestito nuovamente i panni di Kelly per il sequel di 6 episodi da titolo BH90210. Ma cosa ha fatto di altro Jennie Garth nella sua lunga carriera?