Shannen Doherty: "Il cancro non si ferma, penso a salutare gli amici"

La lotta è iniziata nel marzo 2015, quando le è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno che sembrava in remissione nel 2017, prima di tornare nuovamente aggressivo nel febbraio di quest'anno: per l'esattezza al quarto stadio. Le condizioni di salute dell'attrice, che lei ha voluto anticipare nella scorsa estate ai suoi amici più cari, vengono descritte senza edulcorarle: “Probabilmente ne morirò, ma probabilmente non succederà presto. C'è una cura, ma nella migliore delle ipotesi, se dovesse funzionare, è una cura a cui dovrò sottopormi per sempre”. Gli ultimi mesi sono stati ancora più complicati dall'incendio che aveva colpito un anno prima la sua villa di Malibu, costringendola a spostarsi a Venice in affitto. “Non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere le lettere importanti, ma so di doverlo fare: ci sono cose che devo far sapere a mia madre, voglio che mio marito capisca quel che rappresenta per me”. E la malattia le ha fatto riscoprire ciò che normalmente tendeva a dare troppo per scontato: “Ho provato a fare tesoro di tutti quei piccoli momenti che generalmente le persone non vedono. Le piccole cose sono magnifiche. Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi e si tratta solo di continuare a scavare per trovare la forza per affrontare le difficoltà e in modo da poter vedere tutta la bellezza. Non voglio arrendermi, sto lavorando a tanti progetti, un nuovo show televisivo e qualcosa che aiuti le persone meno fortunate di me che sono nella mia condizione”.