L'uomo, il campione, la leggenda. Su Sky Atlantic continua la serie tv Sky Original su Francesco Totti tratta dalla sua autobiografia (scritta insieme a Paolo Condò) e incentrata in particolare sugli ultimi anni della sua carriera. L'appuntamento con gli episodi 3 e 4 è per venerdì 26 marzo alle 21.15 (anche on demand e in streaming su NOW)