Romulus, il backstage: un giorno sul set. VIDEO

‘Romulus', l'attesissima serie tv creata da Matteo Rovere, una produzione Sky Original, debutterà su Sky Atlantic venerdì 6 novembre alle 21.15 (sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV)

Su Sky Atlantic sta per arrivare Romulus, la serie tv creata da Matteo Rovere , una storia di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. L'appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 21.15.

Lazio antico, VIII secolo a.C, un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba Longa, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di tutti i villaggi. Poi c'è il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose. Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Yemos, principe di Alba, Wiros, un giovane orfano e schiavo, e la giovane vestale Ilia. Una storia di uomini e donne che scoprono come crearsi un destino anziché subirlo. Romulus è la storia epica della nascita di Roma come non è mai stata raccontata.

Romulus, un giorno sul set con Yemos, Ilia e Wiros

Come si può facilmente immaginare, la produzione di Romulus ha comportato un notevole sforzo da parte di tutte le persone coinvolte. Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, che rispettivamente interpretano Yemos, Ilia e Wiros, ci hanno portato a fare un giro sul set. Per prima cosa bisogna entrare nel personaggio, e per farlo ci vogliono ovviamente gli abiti di scena e il trucco (e parrucco). Per calarsi veramente nella parte, però, come spiega scherzando Arcangeli, c’è una cosa che non deve assolutamente mancare: il perizoma, che “fa epoca!”

Se per l’interprete di Yemos - e in larga parte anche per l'interprete di Ilia - l’allenamento fisico e la dieta proteica sono state forse la parte più difficile, per Francesco Di Napoli, l’interprete di Wiros, il vero scoglio è stato recitare in protolatino: un vero tormento! Niente paura, però: su Sky Atlantic gli episodi andranno in onda doppiati in italiano (si potrà però scegliere anche la versione in lingua originale, ovviamente disponibile on demand e in streaming su NOW TV).