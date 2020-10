We Are Who We Are, la recensione degli episodi 3 e 4

Leggi la recensione del terzo e del quarto episodio di We Are Who We Are, in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - ** ATTENZIONE: SPOILER **

We Are Who We Are, cos'è successo nel terzo episodio Il terzo episodio di We Are Who We Are si apre con Fraser e Caitlin insieme sulla barca del padre di lei. E’ evidente che dal finale di Right Here, Right Now #2 è passato quantomeno qualche giorno, così come è evidente che il legame tra i due, pur essendo nato da poco, si è già fatto abbastanza forte. Così forte che Caitlin, che nel suo nuovo amico ha trovato una persona che la capisce più di quanto non si capisca da sola lei stessa, lascia che i suoi “vecchi” amici pensino che stiano insieme. Infatti non passa molto tempo prima che Sam le comunichi che tra loro è finita. Ma lei ha già la testa altrove. Tornando all’apertura sulla barca, i due discutono di poesia, di fast fashion e di fast feelings e Caitlin, che sa di Mark, stuzzica Fraser chiedendogli se non ha mai baciato nessuno, una domanda posta peraltro sapendo già la risposta.

