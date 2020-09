We Are Who We Are, cast e personaggi: Jordan Kristine Seamón è Caitlin

Jordan Kristine Seamón è Caitlin Poythress in 'We Are Who We Are', la serie tv creata e realizzata da Luca Guadagnino per Sky. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino , una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV). Andiamo a conoscere meglio Caitlin, il personaggio interpretato da Jordan Kristine Seamón.

Una bomba di energia e un'aliena nascosta in bella vista: lei è Caitlin Poytress, e a interpretarla in We Are Who We Are è la giovanissima e talentuosissima Jordan Kristine Seamón, qui al suo debutto davanti alla macchina da presa. Di lei la sua interprete dice che "sa cosa vuole e non si ferma finché non l'ottiene"...ma siamo così sicuri che sappia con altrettanta sicurezza chi sia veramente?

L'arrivo di Fraser, però, produce una sorta di deflagrazione in lei, come ci dice Luca Guadagnino, creatore e regista della serie. Questo tizio così strambo, così sulle sue, eppure così insistentemente interessato a lei, chissà poi per quale motivo, la costringe a uscire dalla sua comfort zone e a guardare al mondo e a sé stessa con altri occhi. Soprattutto, la costringe a chiedersi chi sia e cosa voglia veramente. "E' in lotta con la sua identità, e cerca di capire qual è il suo posto nel mondo, perché ancora non lo sa", sottolinea giustamente Jordan Kristine Seamón, dubbi che, in fondo, abbiamo avuto un po' tutti durante l'adolescenza.

