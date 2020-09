We Are Who We Are, cast e personaggi: Jack Dylan Grazer è Fraser

Jack Dylan Grazer è Fraser in 'We Are Who We Are', la serie tv creata e realizzata da Luca Guadagnino per Sky. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino , una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV). Andiamo a conoscere meglio Fraser, il personaggio interpretato da Jack Dylan Grazer.

We Are Who We Are, Jack Dylan Grazer è Fraser

approfondimento

Uno spirito libero (fin troppo!) impossibile da etichettare, una sorpresa continua: lui è Fraser Wilson, e a interpretarlo in We Are Who We Are è l'attore statunitense classe 2003 Jack Dylan Grazer.

Quasi sedicenne e con due madri, Fraser, per usare proprio le parole di Guadagnino, è un ragazzino che non vuole appartenere a nulla (nulla di ciò che conosce, quantomeno) e che è molto individuale. Amante dei libri e particolarmente attento al suo look - una forma di comunicazione a sé stante, un mix di alta moda e street fashion che colpisce subito l'occhio di chi lo incrocia -, il personaggio di Jack Dylan Grazer è un vero e proprio alieno presso la Caserma Pialati, la base militare ora sotto il comando di sua madre. Costretto a lasciare l'amata e conosciuta New York per trasferirsi in Italia, Fraser fa di necessità virtù e va subito alla scoperta di quel nuovo mondo.