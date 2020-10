Chloë Sevigny è Sarah in 'We Are Who We Are', la serie tv creata e realizzata da Luca Guadagnino per Sky. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino, una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV). Andiamo a conoscere meglio Sarah, il personaggio interpretato da Chloë Sevigny. CLICCA QUI: We Are Who We Are, scopri tutto nello speciale sulla serie tv

We Are Who We Are, Chloë Sevigny è Sarah approfondimento We Are Who We Are: il trailer, la trama e il cast della serie tv Sky In We Are Who We Are l'attrice americana Chloë Sevigny è Sarah Wilson, colonnello dell'esercito degli Stati Uniti d'America e nuovo comandante della Caserma Pialati presso Chioggia. Una donna sicura di sé, decisa, a tratti dura, ambiziosa e determinata, qualità senza dubbio necessarie per la carriera che ha scelto. Ma, come spesso accade, non sempre il dentro e il fuori coincidono alla perfezione...

approfondimento We Are Who We Are, il cast e i personaggi: generazioni a confronto Sarah ha un figlio adolescente, Fraser (interpretato da Jack Dylan Grazer), ed è sposata con Maggie, l'amore della sua vita, che, come Sevigny suggerisce, probabilmente è stata la sua prima relazione con una donna. Se da di fuori, come dicevamo poco sopra, il colonnello Wilson sembra tutta d'un pezzo, dentro...beh, dentro è un'altra storia.