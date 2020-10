We Are Who We Are, cast e personaggi: Scott Mescudi è Richard

Scott Mescudi è Richard Poythress in 'We Are Who We Are', la serie tv creata e realizzata da Luca Guadagnino per Sky. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino, una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV). Andiamo a conoscere meglio Richard, il personaggio interpretato da Scott Mescudi.

We Are Who We Are, Scott Mescudi è Richard

Un colonello dell'esercito di stanza presso la Caserma Pialati da un po' di anni. Un marito, e un padre. Lui è Richard Poytress, il personaggio interpretato da Scott Mescudi in We Are Who We Are. Sposato con Jenny e padre di due figli - Caitlin e Danny, quest'ultimo adottato -, Richard è, secondo il suo interprete, un soldato fedele, e non potrebbe essere altrimenti, perché l'army è tutta la sua vita.

L'arrivo di Sarah, la nuova comandante della base militare, intenzionata a cambiare un po' di cose rispetto alla precedente gestioni, lo costringe ad andare incontro a dei cambiamenti non sempre graditi. L'entrata in scena di Fraser lo costringerà poi a prendere atto del fatto che forse lui e sua figlia non sono così uniti come credeva. Non va meglio con Danny, col quale non c'è mai stato un vero e proprio rapporto affettivo. Il suo matrimonio, ormai inaridito, rischia infine di subire il proverbiale colpo di grazia. Sì, insomma, diciamo pure che Richard ha vissuto momenti migliori!