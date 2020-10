We Are Who We Are, il regista Luca Guadagnino racconta la serie tv

Il regista, sceneggiatore e produttore Luca Guadagnino ci porta alla scoperta della sua ultima creatura, la serie tv 'We Are Who We Are', in onda su Sky Atlantic da venerdì 9 ottobre alle 21.15

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino, una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). CLICCA QUI: We Are Who We Are, scopri tutto nello speciale sulla serie tv

We Are Who We Are, una serie di Luca Guadagnino approfondimento We Are Who We Are: il trailer, la trama e il cast della serie tv Sky Ciak, motore, azione! A dispetto del titolo in inglese, dietro We Are Who We Are c'è l'italianissimo regista, sceneggiatore e produttore Luca Guadagnino, già dietro la macchina da presa di film apprezzati a livello internazionale come Io sono l'amore e Chiamami col tuo nome. Un autore che, per sua stessa ammissione, ama guardare le persone, come queste si comportano, come vivono, come agiscono e reagiscono. Ma c'è una cosa che ama ancora di più: ricreare tutto questo stando sul set e da lì "raccontare gli esseri umani."

approfondimento We Are Who We Are, il cast e i personaggi: generazioni a confronto Per Guadagnino si parte sempre dai personaggi, perché ogni cosa accade attraverso loro. Sono loro a guidare la narrazione, ma soprattutto sono loro a catturare l'attenzione dello spettatore. Parafrasando le sue parole, ci interessa cosa succede dentro i protagonisti della serie, non se eploderà la base militare in cui vivono. Di sicuro, però, c'è che a esplodere saranno le loro certezze, specialmente per quanto riguarda Fraser e Caitlin (interpretati rispettivamente da Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamon), i due adolescenti al centro della storia, come avremo modo di vedere dal 9 ottobre.