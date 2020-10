Alice Braga Moraes è Maggie Teixeira in 'We Are Who We Are', la serie tv creata e realizzata da Luca Guadagnino per Sky. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino , una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri.

L'attrice brasiliana Alice Braga Moraes nella serie tv creata e diretta da Luca Guadagnino interpreta Maggie, la moglie di Sarah, la madre di Fraser. Impiegata anche lei nell'esercito statunitense - come medico, però, non come soldato - si trasferisce insieme alla sua famiglia in Italia, presso la Caserma Pialati a Chioggia, a causa della promozione della consorte. Viene subito inquadrata da Jenny - è lei che va ad accogliere la famiglia Wilson in aeroporto, ed è sempre lei a mostrare ai nuovi arrivati la loro nuova casa - come "moglie di Sarah," mentre Sarah è "il capofamiglia." Eppure Maggie, pur restando a volte nell'ombra, è molto più di quello.

Decisa e schietta, ama Sarah ed è sinceramente affezionata a Fraser, motivo per cui spesso le pesa non poter essere considerata sua madre a tutti gli effetti, in primis proprio da lui, ma anche dalla moglie. Maggie, infatti, c'è stata fin dall'inizio, eppure a volte si sente ancora un'estranea, specialmente quando si vede con gli occhi degli altri.

Il suo rapporto con Fraser è stranamente "normale," quantomeno in confronto al rapporto tra Fraser e sua madre. Lui le vuole sinceramente bene, anche se probabilmente non glielo dirà mai. Il suo rapporto con la moglie è molto forte, ed è anche passionale...però, come avremo modo di vedere, non mancano i problemi e le incompresioni. Costretta suo malgrado a essere vista come appartenente al "club delle casalinghe della caserma," Maggie sviluppa una sincera amicizia con Jenny, anche lei in un momento di transizione e di scoperta di sé.

