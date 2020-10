We Are Who We Are, cast e personaggi: Faith Alabi è Jenny

Faith Alabi è Jenny Poythress in 'We Are Who We Are', la serie tv creata e realizzata da Luca Guadagnino per Sky. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15

Su Sky sta per arrivare 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino, una storia di amicizia, di crescita, e di accettazione di sé e degli altri. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV). Andiamo a conoscere meglio Jenny, il personaggio interpretato da Faith Alabi.

We Are Who We Are, Faith Alabi è Jenny Una madre, una moglie, una donna che per anni ha messo da parte i propri bisogni e i propri desideri e che ora, però, è alla ricerca di sé stessa: lei è Jennifer Poythress, il personaggio interpretato da Faith Alabi in We Are Who We Are.

Di origini nigeriane, Jenny, che ha passato buona parte della sua vita tra una base militare e l'altra, è perfettamente integrata nella cultura americana, che tra l'altro nelle caserme si esprime nella sua essenza più diretta, eppure per certi versi è ancora un'estranea. In realtà, il personaggio di Faith Alabi è più che altro un'estranea per sé stessa, prima che per gli altri.