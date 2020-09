Yellowstone 2, la data di uscita della nuova stagione della serie tv

E' tempo di tornare nelle selvagge terre del Montana: su Sky Atlantic arriva finalmente la seconda stagione di 'Yellowstone', la serie tv con Kevin Costner creata e realizzata da Taylor Sheridan. Ecco quando e dove andranno in onda in nuovi episodi

Su Sky Atlantic sta per arrivare la seconda, attesissima stagione di Yellowstone , la serie tv creata da Taylor Sheridan con uno strepitoso Kevin Costner. Un nuovo capitolo che, proprio come il primo, tra giochi di potere, massicce dosi di family drama, e scorci del contemporaneo ma ancora selvaggio west terrà incollati allo schermo Ovviamente Yellowstone 2 sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Yellowstone 2, cosa ci aspetta nella nuova stagione

E' tempo di tornare nel Montana, è tempo di tornare nel selvaggio West: è tempo di sedersi comodi sul divano e gustarsi la seconda stagione di Yellowstone. Nei nuovi episodi vedremo un John Dutton (Kevin Costner) sempre più consapevole che il suo tempo su questa Terra sta per finire e dunque sempre più determinato a fare in modo che il suo regno non si dissolva dopo la sua morte.

Con Jamie (Wes Bentley) fuori dai giochi – ma non per molto, sicuramente l’avvocato di famiglia proverà a riavvicinarsi al padre e ai fratelli, perché il loro legame, per quanto malato, è troppo forte – e con Beth (Kelly Reilly) non propriamente intenzionata a rimanere in eterno nel Montana, toccherà a Kayce (Luke Grimes) caricarsi sulle spalle il fardello dell’eredità da portare avanti. Il punto è: accetterà di farsi carico di un impegno così oneroso, col rischio di farsi completamente plasmare da suo padre, oppure sceglierà la libertà e la sua famiglia? E Rip Wheeler (Cole Hauser) come la prenderà? Riuscirà a mettere da parte il suo orgoglio per il bene del ranch e per mantenere la parola data a John?

Tra i personaggi principali ritroveremo dunque tutta la famiglia Dutton (clicca qui per scoprire il cast e i personaggi di Yellowstone), ma anche Monica Long (Klesey Asbille Chow), il già citato Rip, Thomas Rainwater (Gil Birmingham) e Dan Jenkins (Danny Huston), sopravvissuto a una decisamente poco piacevole impiccagione e adesso ancora più intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote al suo nemico.

La posta in gioco si farà sempre più alta, dunque Dutton e figli, che già hanno parecchi problemi interni al loro disfunzionale nucleo familiare, si troveranno ad affrontare nuovi nemici oltre a quelli che si sono già fatti nel corso degli anni.

I nuovi episodi vedranno l'entrata in scena di nuovi personaggi, tra cui Travis Wheatly, interpretato dallo stesso Taylor Sheridan, in realtà già visto come guest nella S01, ora recurring; Malcolm Beck, interpretato dal Neal McDonough di Band of Brothers e Desperate Housewives; Teal Beck, interpretato da Terry Serpico (Homeland, Designated Survivor); Steve Hendon, interpretato da James Jordan (Veronica Mars); Cassidy Reid, interpretata da Kelly Rohrbach (Broad City, Baywatch).