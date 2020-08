Il complotto contro l'America, le foto più belle di Winona Ryder

5/22 ©Getty

Come ben sanno i suoi fan di vecchia data, dopo un inizio di carriera a dir poco sfolgorante, Winona Ryder, anche a causa dell'arresto nel 2001, nel 2002 decide di prendersi una pausa. La pausa in questione dura fino al 2006, poi l'attrice riprende a lavorare, interpretando però prevalentemente ruoli minori. Il definitivo ritorno avviene solo nel 2012: in quell'anno Ryder è in The Letter, inedito in Italia, dove è la protagonista femminile insieme a James Franco, e in Frankenweenie di Tim Burton.

