Il complotto contro l'America - l'avvincente miniserie in sei parti targata HBO tratta dall'omonimo romanzo del 2004 di Philip Roth e creata da David Simon (The Wire, Show Me A Hero, The Deuce) e Ed Burns (The Wire, Generation Kill) - debutterà su Sky Atlantic venerdì 24 luglio alle 21.15: andiamo a scoprire il cast e i personaggi