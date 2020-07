Il complotto contro l’America, realtà e finzione nella serie tv

La miniserie in onda dal 24 luglio su Sky Atlantic racconta di un passato alternativo in cui, alle presidenziali USA del 1940, a correre contro Roosevelt è il popolare aviatore Charles Lindbergh, contrario all'entrata degli Stati Uniti in guerra: ecco i personaggi e i fatti realmente accaduti e quelli inventati - ATTENZIONE: SPOILER

Per sua stessa natura, quindi, Il complotto contro l’America mescola fatti reali ad altri immaginari. Per districarsi in questo garbuglio fra realtà e Storia alternativa, ecco cosa c’è di vero e cosa no nella miniserie in onda su Sky Atlantic e disponibile anche su NOW TV e On Demand .

Nei suoi sei episodi, la creatura degli showrunner David Simon e Ed Burns racconta di un passato alternativo, in cui nel 1940 Franklin Delano Roosevelt deve vedersela alle elezioni presidenziali con l’aviatore pluridecorato Charles Lindbergh, con conseguenze dirette sull’entrata in guerra degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale.

Dal 24 luglio, su Sky Atlantic va in onda in prima visione tv la miniserie targata HBO Il complotto contro l’America , tratta da un romanzo di Philip Roth e con protagonisti del calibro di Winona Ryder ( FOTO ), John Turturro e Zoe Kazan.

Le elezioni presidenziali del 1940

approfondimento

Il complotto contro l'America, la trama della serie tv

Per capire quale sia il discrimine fra Storia e fantasia non si può che partire dalle elezioni USA del 1940. Prima di allora, Franklin Delano Roosevelt era già stato eletto due volte presidente degli Stati Uniti d’America: la prima nel 1933 e la seconda nel 1936. Nessuno, prima di allora, si era mai candidato per un terzo mandato, per quanto questo non fosse esplicitamente proibito dalla Costituzione. Nemmeno il padre fondatore della patria George Washington.



La candidatura di Roosevelt rimase effettivamente in dubbio fino all’ultimo, ma, via via che in Europa la Germania nazista prendeva piede, il veterano della politica a stelle e strisce maturò la convinzione di essere l’unico in grado di guidare la nazione in tempi così incerti. Alle elezioni del 1940, il candidato repubblicano Wendell Wilkie dovette quindi vedersela contro quello che era un vero e proprio mostro sacro: non ci fu storia, e Franklin venne scelto per il terzo mandato.



Di qui in poi, il resto è davvero, come si suol dire, Storia: per quanto in principio Roosevelt si fosse impegnato a tener gli Stati Uniti fuori dalla guerra, i rapporti con Germania e Giappone si deteriorarono in fretta, permettendo al Presidente di cambiare gradualmente il suo atteggiamento, dapprima finanziando l’armamento di nazioni come Gran Bretagna, Cina e poi Russia, poi intervenendo direttamente nel conflitto.