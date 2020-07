Su Sky Atlantic sta per arrivare "Il complotto contro l'America", l'adattamento in 6 parti dell'omonimo romanzo fantapolitico di Philip Roth del 2004. Il debutto è previsto per venerdì 24 luglio alle 21.15 (gli episodi saranno ovviamente disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Nel cast Winona Ryder, Zoe Kazan, John Turturro, Morgan Spector