MTV Video Music Awards 2026, performer Raye, Sombr e Teddy Swims

Raye, Sombr e Teddy Swims saranno chiamati a omaggiare George Michael, scomparso il 25 dicembre 2016, nel corso della cerimonia in programma domenica 27 settembre. Alla conduzione Snoop Dogg
Domenica 27 settembre Snoop Dogg accompagnerà i telespettatori nel corso degli MTV Video Music Awards 2026. Annunciati come performer Raye, Sombr e Teddy Swims. I tre artisti saranno protagonisti dell’atteso tributo a George Michael.
mtv video music awards 2026, il tributo a george michael
In questi giorni il profilo Instagram degli MTV Video Music Awards sta svelando i dettagli della cerimonia di premiazione in programma domenica 27 settembre. Alla conduzione Snoop Dogg. Dopo aver comunicato l’assegnazione dell’Artist Director Honors a Taylor Swift, il profilo social ha annunciato l’esibizione di Raye, Sombr e Teddy Swims. Stando a quanto rivelato, i tre artisti saranno chiamati a omaggiare George Michael, scomparso il 25 dicembre 2016.
Dopo aver fatto la storia dei BRIT Awards divenendo l’artista a vincere il maggior numero di premi in una singola edizione grazie alle sue sette statuette nel 2024, Raye ha conquistato il pubblico con il nuovo album This Music May Contain Hope contenente il singolo Where Is My Husband! Tra i suoi successi ricordiamo anche Secrets con Regard, Bed con Joel Corry e David Guetta, Escapism con 070 Shake e Click Clack Symphony con Hans Zimmer.
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Nell’agosto dello scorso anno Sombr ha pubblicato l’album I Barely Know Her raggiungendo la Top 10 della classifica settimanale US Billboard 200. Mercoledì 14 luglio 2027 il giovane artista si esibirà all’Ippodromo SNAI San Siro per l’appuntamento inserito nel cartellone degli I-DAYS Milano 2027. Quest’anno il cantante ha ricevuto una nomination nella categoria Best New Artist ai Grammy Awards.
Dopo il successo dei dischi I've Tried Everything but Therapy (Part 1) e I've Tried Everything but Therapy (Part 2), il 22 gennaio Teddy Swims pubblicherà il nuovo album Ugly. Tra i suoi successi citiamo Lose Control, The Door, Bad Dreams e Mr. Know It All. L’artista vanta due candidature ai Grammy Awards: Best New Artist nel 2025 e Best Pop Vocal Album nel 2026.
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