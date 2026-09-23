MTV Video Music Awards 2026, performer Raye, Sombr e Teddy Swims

Raye, Sombr e Teddy Swims saranno chiamati a omaggiare George Michael, scomparso il 25 dicembre 2016, nel corso della cerimonia in programma domenica 27 settembre. Alla conduzione Snoop Dogg

Domenica 27 settembre Snoop Dogg accompagnerà i telespettatori nel corso degli MTV Video Music Awards 2026 . Annunciati come performer Raye , Sombr e Teddy Swims . I tre artisti saranno protagonisti dell’atteso tributo a George Michael.

mtv video music awards 2026, il tributo a george michael

In questi giorni il profilo Instagram degli MTV Video Music Awards sta svelando i dettagli della cerimonia di premiazione in programma domenica 27 settembre. Alla conduzione Snoop Dogg. Dopo aver comunicato l’assegnazione dell’Artist Director Honors a Taylor Swift, il profilo social ha annunciato l’esibizione di Raye, Sombr e Teddy Swims. Stando a quanto rivelato, i tre artisti saranno chiamati a omaggiare George Michael, scomparso il 25 dicembre 2016.

Dopo aver fatto la storia dei BRIT Awards divenendo l’artista a vincere il maggior numero di premi in una singola edizione grazie alle sue sette statuette nel 2024, Raye ha conquistato il pubblico con il nuovo album This Music May Contain Hope contenente il singolo Where Is My Husband! Tra i suoi successi ricordiamo anche Secrets con Regard, Bed con Joel Corry e David Guetta, Escapism con 070 Shake e Click Clack Symphony con Hans Zimmer.