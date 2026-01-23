L'attesa è finita, o meglio: aspettare giusto alcune settimane non sarà così difficile. RAYE, infatti, ha annunciato un nuovo album di inediti, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, in arrivo il 27 marzo. Strutturato in 4 “stagioni”, con ogni lato del vinile dedicato a una stagione diversa, l’album accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro che inizia nell’oscurità e si conclude nella luce, quella di RAYE e della sua musica

"La musica è medicina, l'ho sempre detto. E con questo album volevo creare qualcosa di simile a un abbraccio da dare a chi ne ha bisogno": le parole di RAYE tuonano nel giorno in cui l'artista annuncia l'arrivo del nuovo album di inediti, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. Un disco atteso, come del resto la sua unica data dal vivo in Italia il prossimo 30 gennaio all'Unipol Arena a Bologna.

Il momento d'oro di RAYE

RAYE sta vivendo un momento d’oro, forte di due nomination ai BRIT Awards di questa settimana (Song of the Year e Best Pop) a supporto del suo recente singolo di enorme successo “WHERE IS MY HUSBAND!”, che ha raggiunto la #1 nel Regno Unito. Il brano ha superato ad oggi i 600 milioni di stream, ottenendo la certificazione Platino nel Regno Unito. Il singolo continua a consolidare lo slancio globale di RAYE, entrando nella Top 10 in Australia, Austria, Canada, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera, e riuscendo ufficialmente a entrare anche nella Top 20 della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

RAYE ha recentemente dato il via al suo imponente tour sold out da 51 date “THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC”, con il supporto delle sue due sorelle ABSOLUTELY e AMMA. Il tour prevede date nei palazzetti in tutta Europa e nel Regno Unito — incluse sei serate sold out alla O2 Arena — prima di approdare in Nord America, con tappe in venue iconiche come il Radio City Music Hall e il Greek Theatre. Inoltre, RAYE sarà special guest nel The Romantic Tour di Bruno Mars per 27 show negli stadi negli Stati Uniti questa estate.

RAYE, una lunga storia di musica e i riconoscimenti della Recording Academy

RAYE è stata insignita del ‘Harry Belafonte Best Song For Social Change’ CEO Merit Award della Recording Academy per la sua intensa e sincera canzone “Ice Cream Man”, che dà voce alle sopravvissute alla violenza sessuale. È inoltre in corsa per il premio Best Music Film alla 68ª edizione dei Grammy Awards con Live At The Royal Albert Hall — uno show unico, accompagnato da un’orchestra di 50 elementi e un coro gospel — pubblicato in vinile e trasmesso da BBC e PBS. In precedenza, RAYE era stata nominata a quattro Grammy, tra cui Best New Artist e Songwriter of the Year (Non-Classical) nel 2025.

RAYE ha iniziato il 2025 unendo le forze con LISA e Doja Cat per l’inno globale “Born Again”, brano che ha co-scritto e co-prodotto e che recentemente ha fatto conquistare al trio un MTV Video Music Award. Ha inoltre collaborato con il produttore vincitore di 9 GRAMMY Mark Ronson in due singoli dalle influenze jazz, “Suzanne” e “Grandma Calls The Boy Bad News”, quest’ultimo incluso nella colonna sonora ricca di star di F1® THE MOVIE.

Il debutto di RAYE

L’album di debutto del 2023 di RAYE, My 21st Century Blues, è stato il risultato di dieci anni di lavoro e ha segnato il suo esordio come artista indipendente, raggiungendo la #2 nel Regno Unito e la vetta della classifica Spotify Top Albums Debut. Il disco ha ottenuto un successo critico e commerciale internazionale senza precedenti, trainato dall’inarrestabile hit mondiale "Escapism".

Il singolo non solo è diventato la sua prima #1 in carriera nel Regno Unito, ma ha raggiunto la Top 10 in oltre 20 paesi, ha ottenuto la certificazione Platino RIAA negli Stati Uniti ed è stato il singolo più venduto nel Regno Unito nel 2023 da un’artista britannica donna.