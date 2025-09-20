RAYE torna con nuova musica: ecco il brano "Where is my husband!"

Nuova musica, un tour mondiale con una data in Italia: RAYE è ufficialmente tornata. Tra le artiste più premiate e influenti al mondo, l’artista britannica ha pubblicato WHERE IS MY HUSBAND!, nuovo singolo presentato in anteprima a Glastonbury lo scorso giugno. Ma non solo. Artista dalle mille sfumature, RAYE ha anche annunciato il suo primo tour da headliner, This Tour May Contain New Music, con una, attesissima data il Italia, il 30 gennaio 2026 all’Unipol Arena a Bologna. Non manca nulla, siete pronti?

Un’ode ironica e sincera alla ricerca dell’anima gemella, un’esplosione di energia che unisce ottoni funky, beat r&b e un elegante soul pop. Un brano che mescola nostalgia e modernità, con la potenza vocale e le armonie inconfondibili di RAYE: l’artista britannica torna con nuova musica, e pubblica il brano WHERE IS MY HUSBAND!. L'artista ha presentato in anteprima il brano come apertura del suo acclamato set da headliner al Glastonbury di questa estate, per poi portarlo anche sui palchi di festival come All Points East e Montreux Jazz Festival.

Il nuovo album e il tour nel 2026

Un nuovo singolo ma anche il tour nelle arene nel 2026: il This Tour May Contain New Music farà tappa anche in Italia per un'unica data: l'appuntamento è per il 30 gennaio 2026 a Bologna, presso la Unipol Arena. Al suo fianco saliranno sul palco le sorelle ABSOLUTELY e AMMA, entrambe già al centro dell’attenzione grazie ai loro primi lavori discografici. Le tre si sono esibite insieme quest’estate al festival londinese All Points East, dando un assaggio di ciò che i fan potranno vivere durante il tour.

Chi è RAYE: l'album di debutto, i riconoscimenti internazionali

RAYE Nel 2024 ha fatto la storia ai BRIT Awards conquistando 6 statuette tra cui Album of the Year (record assoluto in un solo anno), oltre a riconoscimenti come l’Ivor Novello Songwriter of the Year e il titolo di Best UK & IE Artist agli MTV EMAs. A questi si aggiungono nomination ai Grammy, ai Mercury Prize, ai BET Awards e agli MTV VMAs.

Il suo album di debutto, My 21st Century Blues, frutto di dieci anni di lavoro e primo da artista indipendente, ha raggiunto la posizione n.2 nella classifica britannica e ottenuto riconoscimenti internazionali. Negli ultimi anni RAYE ha calcato i palchi più prestigiosi del mondo: dal Coachella al Lollapalooza, dall’Austin City Limits al Montreux Jazz Festival, fino a esibizioni memorabili come la Royal Albert Hall, Glastonbury e la O2 Arena di Londra, andata sold out in un solo giorno. Non solo musica: RAYE è anche protagonista di copertine di prestigio, tra cui British Vogue di ottobre, ed è stata ospite di programmi televisivi internazionali come SNL, The Tonight Show with Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live, Good Morning America e Graham Norton Show.