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La Notte dei Serpenti 2026, i cantanti in scaletta

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Introduzione

Elettra Lamborghini sarà alla guida della quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi. Sul palco numerosi protagonisti della musica italiana: Patty Pravo, Raf, Baby K, le Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain e Antonia

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Quello che devi sapere

La Notte dei Serpenti, la quarta edizione

L’appuntamento, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Il concertone, in onda venerdì 4 settembre, vedrà presenti numerosi protagonisti della scena musicale italiana.

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La conduzione

Elettra Lamborghini condurrà La Notte dei Serpenti. A febbraio la cantante è tornata in gara sul palco del Teatro Ariston presentando il brano Voilà alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi successi più popolari troviamo Pem Pem, Pistolero, Musica (e il resto scompare), Mani in alto e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo. Stando a quanto annunciato tramite il suo profilo Instagram che conta più di sette milioni di follower, Elettra Lamborghini si esibirà anche nel corso della serata.

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Il cast: Patty Pravo

Patty Pravo è tra le artiste più amate nella storia della musica italiana. Nel corso degli anni Patty Pravo ha regalato grandi successi, ricordiamo La spada nel cuore, Pazza idea e La bambola.

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Il cast: Raf

A febbraio Raf (FOTO) ha presentato Ora e per sempre alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, l’artista ha pubblicato il nuovo singolo Pazzi stupidi ragazzi.

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Il cast: Baby K

Quest’estate Baby K ha dominato le classifiche con il tormentone Tucamacarena. Ricordiamo numerose hit: da Roma-Bangkok con Giusy Ferreri a Follia mediterranea passando per Non dire una parola con Álvaro Soler, Mohicani con i Boomdabash, Da zero a cento, Playa e Bolero con Mika.

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Il cast: le Bambole di Pezza

A poco più di un anno dal precedente album Wanted, nel marzo di quest’anno le Bambole di Pezza hanno pubblicato 5 contenente anche i singoli Resta con me e Nuda ma alla moda.

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Il cast: Clementino

Nel corso degli anni Clementino si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena rap italiana, tra i dischi più amati troviamo Mea culpa e Miracolo!

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Il cast: Mr. Rain

Nel 2024 il rapper ha pubblicato il suo ultimo album Pianeta di Miller. Tra i suoi successi ricordiamo Supereroi, Un milione di notti con Clara e Due altalene.

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Il cast: Antonia

Dopo essersi affermata partecipando alla ventiquattresima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi, la giovane artista ha presentato il brano Luoghi Perduti all’edizione 2025 di Sanremo Giovani.

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Gli ospiti

Oltre ai numerosi protagonisti musicali, La Notte dei Serpenti potrà contare anche sulla presenza di vari ospiti:

  • il comico Gabriele Cirilli
  • il soprano Carmela Remigio
  • le Farfalle, ovvero la Squadra di Ginnastica Ritmica dell'Aeronautica Militare
  • la Banda dell'Esercito composta da settantotto musicisti diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila

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Dove seguirlo

Il concertone potrà essere seguito in prima serata su Rai 1, in Eurovisione e su RTV. Roberto Sergio, direttore generale di RTV e Rai, ha dichiarato: “RTV San Marino trasmetterà sul canale 550 'La Notte dei Serpenti', il grande evento dedicato alla musica e alla cultura popolare abruzzese. Una scelta che conferma la vocazione internazionale e la dimensione europea di RTV, emittente del circuito Eurovisione, valorizzando oltre i confini nazionali musica, cultura e identità dei territori”.

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