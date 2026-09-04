La Notte dei Serpenti 2026, i cantanti in scaletta

Il concertone potrà essere seguito in prima serata su Rai 1, in Eurovisione e su RTV. Roberto Sergio, direttore generale di RTV e Rai, ha dichiarato: “RTV San Marino trasmetterà sul canale 550 'La Notte dei Serpenti', il grande evento dedicato alla musica e alla cultura popolare abruzzese. Una scelta che conferma la vocazione internazionale e la dimensione europea di RTV, emittente del circuito Eurovisione, valorizzando oltre i confini nazionali musica, cultura e identità dei territori”.