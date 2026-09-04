La Notte dei Serpenti 2026, i cantanti in scaletta

Introduzione
Elettra Lamborghini sarà alla guida della quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi. Sul palco numerosi protagonisti della musica italiana: Patty Pravo, Raf, Baby K, le Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain e Antonia
Quello che devi sapere
La Notte dei Serpenti, la quarta edizione
L’appuntamento, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Il concertone, in onda venerdì 4 settembre, vedrà presenti numerosi protagonisti della scena musicale italiana.
La conduzione
Elettra Lamborghini condurrà La Notte dei Serpenti. A febbraio la cantante è tornata in gara sul palco del Teatro Ariston presentando il brano Voilà alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi successi più popolari troviamo Pem Pem, Pistolero, Musica (e il resto scompare), Mani in alto e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo. Stando a quanto annunciato tramite il suo profilo Instagram che conta più di sette milioni di follower, Elettra Lamborghini si esibirà anche nel corso della serata.
Il cast: Patty Pravo
Patty Pravo è tra le artiste più amate nella storia della musica italiana. Nel corso degli anni Patty Pravo ha regalato grandi successi, ricordiamo La spada nel cuore, Pazza idea e La bambola.
Il cast: Raf
A febbraio Raf (FOTO) ha presentato Ora e per sempre alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, l’artista ha pubblicato il nuovo singolo Pazzi stupidi ragazzi.
Il cast: Baby K
Quest’estate Baby K ha dominato le classifiche con il tormentone Tucamacarena. Ricordiamo numerose hit: da Roma-Bangkok con Giusy Ferreri a Follia mediterranea passando per Non dire una parola con Álvaro Soler, Mohicani con i Boomdabash, Da zero a cento, Playa e Bolero con Mika.
Il cast: le Bambole di Pezza
A poco più di un anno dal precedente album Wanted, nel marzo di quest’anno le Bambole di Pezza hanno pubblicato 5 contenente anche i singoli Resta con me e Nuda ma alla moda.
Il cast: Clementino
Nel corso degli anni Clementino si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena rap italiana, tra i dischi più amati troviamo Mea culpa e Miracolo!
Il cast: Mr. Rain
Nel 2024 il rapper ha pubblicato il suo ultimo album Pianeta di Miller. Tra i suoi successi ricordiamo Supereroi, Un milione di notti con Clara e Due altalene.
Il cast: Antonia
Dopo essersi affermata partecipando alla ventiquattresima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi, la giovane artista ha presentato il brano Luoghi Perduti all’edizione 2025 di Sanremo Giovani.
Gli ospiti
Oltre ai numerosi protagonisti musicali, La Notte dei Serpenti potrà contare anche sulla presenza di vari ospiti:
- il comico Gabriele Cirilli
- il soprano Carmela Remigio
- le Farfalle, ovvero la Squadra di Ginnastica Ritmica dell'Aeronautica Militare
- la Banda dell'Esercito composta da settantotto musicisti diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila
Dove seguirlo
Il concertone potrà essere seguito in prima serata su Rai 1, in Eurovisione e su RTV. Roberto Sergio, direttore generale di RTV e Rai, ha dichiarato: “RTV San Marino trasmetterà sul canale 550 'La Notte dei Serpenti', il grande evento dedicato alla musica e alla cultura popolare abruzzese. Una scelta che conferma la vocazione internazionale e la dimensione europea di RTV, emittente del circuito Eurovisione, valorizzando oltre i confini nazionali musica, cultura e identità dei territori”.