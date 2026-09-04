Reazione a Catena, chi sono le Pappardelle e quanto hanno vinto finora

Reazione a Catena, chi sono le Pappardelle e quanto hanno vinto finoraSpettacolo
Introduzione
Da settimane dominano il preserale di Rai 1: le Pappardelle, trio di amiche fiorentine, sono diventate le campionesse più chiacchierate dell'edizione 2026 di Reazione a Catena. Ecco chi sono, come hanno conquistato il titolo e a quanto ammonta il loro bottino
Quello che devi sapere
Chi sono le pappardelle
Dietro il nome che strizza l'occhio alla cucina toscana ci sono Francesca, Carolina e Maria Giulia, tre amiche di Firenze legate da un rapporto che va avanti da anni. Vivono tutte nel quartiere dell'Isolotto e, oltre alla passione per i giochi di parole, condividono l'amore per il teatro e per i musical. La loro, però, non è una storia che nasce oggi: il trio aveva già varcato la soglia dello studio di Reazione a Catena nel 2023, salvo poi tornare a distanza di anni e trasformare quella nuova occasione in una cavalcata da record.
Come sono diventate campionesse
La scalata è cominciata lunedì 3 agosto 2026, quando le tre fiorentine si sono presentate come sfidanti contro i campioni in carica, Gli Alti e Basta. All'Intesa Vincente hanno messo a segno otto parole contro le cinque degli avversari, ribaltando gli equilibri e conquistando il titolo alla prima apparizione. Reazione a Catena, il quiz del preserale di Rai 1 guidato da Pino Insegno e registrato al Centro di Produzione Rai di Napoli, si gioca sull'associazione di parole e sull'intuito linguistico dei concorrenti. Quella stessa sera le tre amiche hanno indovinato anche la parola conclusiva dell'Ultima Catena, "Collana", portando a casa 235 euro: una cifra minima, quasi simbolica, ma sufficiente ad aprire un percorso che di lì a poco sarebbe diventato clamoroso.
Quanto hanno vinto finora
Con il passare delle puntate il montepremi è lievitato fino a sfondare il muro dei 200mila euro. Fino all'ultima puntata andata in onda, il bottino complessivo del trio ammonta a 201.910 euro. La serata più ricca resta quella del 29 agosto, quando le tre amiche hanno individuato la soluzione "Reso" - arrivandoci grazie agli indizi "cambio" e "idea" - e hanno incassato 50.500 euro, la loro vincita singola più alta. Tra i momenti da incorniciare c'è anche la puntata del 16 agosto, quando erano arrivate all'Ultima Catena con un montepremi potenziale di 156 mila euro prima dei dimezzamenti previsti dal regolamento. Non sempre, però, il gioco finale ha sorriso: nella puntata del 3 settembre, al loro trentaduesimo tentativo, le Pappardelle non sono riuscite a centrare la parola misteriosa e il totale è rimasto invariato.
I record e il posto nella storia del programma
Al di là delle cifre, ciò che ha colpito di più è la costanza. Le Pappardelle hanno indovinato l'Ultima Parola in diciassette occasioni, riscrivendo il primato del programma e superando squadre iconiche come I Dai e Dai e Le Volta Pagina, ferme a quota quindici. Sul fronte delle vincite complessive, invece, il trio si è preso un posto sul podio delle formazioni più vincenti dell'era recente: davanti restano soltanto Volta Pagina, che nel 2024 arrivò a superare i trecentomila euro, e i Due per Cento, protagonisti della stessa stagione 2026. Un piazzamento che le colloca stabilmente tra i volti più forti degli ultimi anni.
Il tifo di Firenze e le reazioni
Il fenomeno ha ormai varcato i confini dello studio. A sostenere pubblicamente le campionesse è intervenuta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che con un messaggio sui social ha voluto incoraggiarle: "Continuate così, parola dopo parola. Quando tornerete da questa avventura, sarà un piacere accogliervi a Palazzo Vecchio per festeggiare insieme i vostri risultati. Forza ragazze, Firenze è con voi". Anche il conduttore Pino Insegno si è più volte complimentato in diretta, arrivando a definirle "straordinarie". Sui social, intanto, il loro dominio ha diviso il pubblico tra chi le celebra come un piccolo caso televisivo e chi vorrebbe vedere finalmente un cambio al vertice. In attesa della prossima sfida, la corsa delle Pappardelle continua.