Reazione a Catena, chi sono le Pappardelle e quanto hanno vinto finora

Con il passare delle puntate il montepremi è lievitato fino a sfondare il muro dei 200mila euro. Fino all'ultima puntata andata in onda, il bottino complessivo del trio ammonta a 201.910 euro. La serata più ricca resta quella del 29 agosto, quando le tre amiche hanno individuato la soluzione "Reso" - arrivandoci grazie agli indizi "cambio" e "idea" - e hanno incassato 50.500 euro, la loro vincita singola più alta. Tra i momenti da incorniciare c'è anche la puntata del 16 agosto, quando erano arrivate all'Ultima Catena con un montepremi potenziale di 156 mila euro prima dei dimezzamenti previsti dal regolamento. Non sempre, però, il gioco finale ha sorriso: nella puntata del 3 settembre, al loro trentaduesimo tentativo, le Pappardelle non sono riuscite a centrare la parola misteriosa e il totale è rimasto invariato.