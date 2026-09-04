Sotto le foglie, trama e cast del film stasera in tv

Ozon ha raccontato di essersi ispirato al gusto per il mistero e per il segreto tipico di autori come Agatha Christie e Georges Simenon. Non è un caso, allora, che la campagna della Borgogna - regione a cui il regista è legato fin dall'infanzia - diventi qualcosa di più di una semplice cornice: è un ambiente chiuso, in cui tutti si conoscono e dove ogni gesto può assumere un significato ambiguo. Il film gioca proprio su questo scarto tra la superficie tranquilla della vita di paese e ciò che si agita sotto di essa, tenendo lo spettatore sospeso tra empatia e diffidenza nei confronti dei personaggi.